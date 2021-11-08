Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İsmail Dükel hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmail Dükel kimdir? İsmail Dükel kaç yaşında, nereli? İsmail Dükel hayatı ve biyografisi!

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

1960'ta Ankara'da doğan İsmail Dükel, gazeteciliğe 1979'da Ankara'da Rüzgaârlı Sokak'ta eski ismi Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara'da birçok gazetelerde çalışan İsmail Dükel, Kanal Türk, Kanal E'de 4,5 seneye dek Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu üstlendiği Kanal Biz'de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2 buçuk sene devam eden işsizlik döneminin ardından "Gazete 5" adındaki bir internet sitesinde beş ay kadar çalıştı. 2012'de Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adında köşe yazmaya başladı. Yurt Gazetesi'nden ayrılmasının ardından 2013'te Taksim Gezi olayları başladıktan birkaç gün sonra Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in davetinin ardından Genel Yayın Yönetmeliğini Hakan Aygün'ün yaptığı Halk Tv'de çalışmaya başladı.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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