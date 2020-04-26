İsmail Demir: Üretilen piyade tüfeği sayısı 65 bini geçti SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kalekalıp ve Sarsılmaz firmalarının toplam ürettiği 5.56 milimetre piyade tüfeği sayısının 65 bini geçtiğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kalekalıp ve Sarsılmaz firmalarının toplam ürettiği 5.56 milimetre piyade tüfeği sayısının 65 bini geçtiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın toplam ürettiği 5.56 milimetre piyade tüfeği sayısı 65 bini geçti. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları için her koşulda her tedbiri alarak çalışmaya ve üretmeye devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA