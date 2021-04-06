İsmail Demir: "Biyometrik veri yönetimi sistemi teknolojisini geliştiren 7. ülke olmanın gururunu yaşıyoruz"
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Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez'in konuşması POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii...
Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez'in konuşması
POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci