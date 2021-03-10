İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
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İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik

10.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:18
İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.


İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
İsmail Demir: 2'nci P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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