İsmail Çizik kimdir? İsmail Çizik neden öldü? Apranti ne demek?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti. Üzücü olay sonrası İsmail Çizik kimdir? İsmail Çizik neden öldü, merak edildi.

11 Kasım 2020 Çarşamba günü Diyarbakır'da başarıyla at binen ve günün 6.koşusunuda birincilikle tamamlayan genç apranti İsmail Çizik'in, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber sonrası İsmail Çizik kimdir? İsmail Çizik neden öldü, konuları araştırıldı.

İSMAİL ÇİZİK KİMDİR?

İsmail Çizik, 912 koşuda at binip 52. koşu kazanıp 66. ikinci 52. üçüncü 66.dördüncü oldu.

İSMAİL ÇİZİK NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Jokey Kulübü'ndne yapılan açıklamada şöyle denildi: "11 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır yarışlarında at bindikten sonra Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren aprantimiz İsmail Çizik aynı gün Viranşehir'e bağlı Direkli Köyü'nde toprağa verildi.

Genç aprantimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, sevenlerine ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

APRANTİ NE DEMEK?

At yarışlarında 50 den az yarış kazanmış, deneyimi jokeylere göre daha az genç binici.