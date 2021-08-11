İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi!
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İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi!

İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İsmail Çataklı geliyor. Peki, İsmail Çataklı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir merak ediliyor. İsmail Çataklı'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edilmektedir. Peki, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne?

İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?

1974 yılında Çankırı/Yapraklı'da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'ndayüksek lisansını tamamladı.

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.

2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilen ÇATAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.

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İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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