İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

04.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:01
İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

İsmail Çataklı, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından kamuoyunun araştırdığı isim oldu. Siyaset gündemin yer alan isimlerden olan İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?

İsmail Çataklı 1974 yılında Çankırı/Yapraklı'da doğdu. İsmail Çataklı1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Çataklı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'ndayüksek lisansını tamamladı.

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.

2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilen Çataklı evli ve iki çocuk babasıdır.

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