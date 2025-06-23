İsmail Bilen kimdir, hangi partili?

İsmail Bilen kimdir, hangi partili?
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Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Peki, İsmail Bilen kimdir, hangi partili?

4 dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan 63 yaşındaki İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Olay sırasında Bilen'in ailesinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Peki, İsmail Bilen kimdir, hangi partili?

İSMAİL BİLEN NEDEN ÖLDÜ?

4 dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan 63 yaşındaki İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Olay sırasında Bilen'in ailesinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

İSMAİL BİLEN KİMDİR?

25 Ekim 1961 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde dünyaya gelen İsmail Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Meslek hayatına Manisa'nın Salihli ilçesinde serbest avukat olarak başlayan Bilen, 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nde siyaset yaptı. Fazilet Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1999 seçimlerinde bu partiden milletvekili adayı oldu.2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyeri boyunca 22, 23, 26 ve 27. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. TBMM'de Adalet, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Milli Savunma ve Anayasa Komisyonları gibi birçok komisyonda aktif görev aldı.Ayrıca bağcılık ve zeytincilik sektörlerinin sorunlarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonlarında da yer aldı; üzüm üreticilerine yönelik komisyonda başkanlık yaptı.Parti içinde de önemli görevlerde bulunan Bilen, 2003 yılından itibaren AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörlüğü görevini yürüttü ve birçok ilin koordinatör milletvekilliğini yaptı. 27. Dönem'de ise AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.Orta düzeyde İngilizce bilen İsmail Bilen, evli ve üç çocuk babasıydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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