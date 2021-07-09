İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İsmail Balaban nişanlısı ile ayrıldı mı?

Survivor 22021 şampiyonu İsmail Balaban yarışma sırasında annesi ile konuşması sonrası nişanlısı sorunlar yaşadı. Peki, İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı?

Survivor'da yarıştığı dönemde konuştuğu annesinin "Oğlum nişanlın yılan. Unut onu" sözleriyle yıkılan İsmail Balaban, yaşadığı olay hakkında konuştu. İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İsmail Balaban nişanlısı ile ayrıldı mı?

İSMAİL BALABA NİŞANLISI İLE AYRILDI M I?

Survivor'da yarıştığı dönemde konuştuğu annesinin "Oğlum nişanlın yılan. Unut onu" sözleriyle yıkılan İsmail Balaban, yaşadığı olay hakkında konuştu. Survivor'da şampiyon olan Balaban, verdiği röportajda nişanlısı ile henüz konuşmadıklarını memleketine gittiğinde ailelerle görüşeceğini söyledi.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, ise Hürriyet'e verdiği röportajda nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılıp ayrılmadığını ilk kez açıkladı. Konu hakkında aylar sonra konuşan İsmail Balaban, "Adadayken annenle telefon konuşmanda, nişanlınla ailen arasında bir sorun yaşandığını öğrendin. Şimdi durum nasıl?" sorusuna Balaban şöyle yanıt verdi: "Daha konuşmadık. Memlekete gidince hem ailemle hem onunla görüşeceğim."