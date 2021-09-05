İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Başpehlivan İsmail Balaban'ın kaç şampiyonluğu var?

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri tüm hızıyla devam ederken başpehlivanlardan olan İsmail Balaban kimdir araştırılıyor. Vatandaşlar, İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Başpehlivan İsmail Balaban'ın kaç şampiyonluğu var? merak ediyor. İsmail Balaban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İsmail Balaban geliyor. İsmail Balaban, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finale çıktı. Bunun ardından İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç, aslen memleketi neresi? merak edildi. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban (d. 3 Eylül 1987, Akçay, Elmalı), Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.

İsmail Balaban boyu kaç : 1,8 m

İsmail Balaban kilosu kaç : 90 kg (Değişken)

1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İSMAİL BALABAN GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikinciliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Kırkpınar

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Kurtdereli

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyayla

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.