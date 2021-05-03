İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'nim

Survivor'da geçtiğimiz günlerde annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban, yeni bölümde nişanlısı Gamze Atakan'la telefonda görüştü. İsmail'in annesine göndermede bulunan Atakan, "Ben senin bıraktığın Gamze'nim. Annenler biz nişanı attık diye konuşuyorlar. Sen gelmeden çözülecek mevzu değil" dedi.

Survivor 2021'de geçtiğimiz günlerde iletişim oyunu ödülünü kazanan yarışmacılar aileleriyle görüşmüştü. İsmail Balaban, ödül hakkını annesiyle telefonda görüşerek kullanmıştı. İsmail annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" demişti.

Yeni bölümde nişanlısıyla telefonda konuşan İsmail Balaban, "Bir sebep yokken annemin böyle şeyler konuşması bana mantıklı gelmiyor. Bu muhabbetin nereden çıktığını anlamıyorum. Sebepsiz şekilde söylenmez bu. Durduk yere biz nişan attık denmez" ifadelerini kullandı.

"SEN GELMEDEN ÇÖZÜLECEK MEVZU DEĞİL"

İsmail'in nişanlısı da, "Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Bu konuda için rahat olsun. Dört aydır sürekli seni izliyorum, seninle yatıp seninle kalkıyorum. Aklına başka bir şey gelmesin. İçine kurt düşmesin. Sadece ailevi mevzu. Sen gelmeden çözülecek mevzu değil. Benim annem tek bir kötü kelime kullanmadı. Annenler biz nişanı attık diye konuşuyorlar. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun" diye konuştu.

"BANA İNANDIRICI GELMEDİ"

İsmail Balaban, konseyde Acun Ilıcalı'nın konuyu sorması üzerine "Annemle konuştuktan sonra zor zamanlar geçiriyorum. İki tarafı da dinlemem gerekiyordu. Gamze ile konuştum. 'Senin düşündüğün gibi bir durum yok' dedi. Burada zor şartlar altındayım bir de bu başıma geldi. İstanbul'a doğru yola çıkarken hep birlikteydik. Gamze benimle İstanbul'a geldi. Annem ve babam rahatsız olduğu için gelmediler. Gamze bana 'Seninle İstanbul'a gelmem sorun oldu' dedi. Bundan dolayı sorunlar olduğunu söyledi. Bunlar bana inandırıcı gelmedi. Ailem bu yüzden nişanı almış olamaz. Bu sorun ben gitmeden düzelmeyecek gibi. Gidince göreceğiz hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

İKİZİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yapmıştı. Annesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gamze Atakan, Instagram hesabındaki İsmail Balaban ile olan profil fotoğrafını silmişti.