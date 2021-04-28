İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan o fotoğrafları silmeyi unuttu
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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan o fotoğrafları silmeyi unuttu

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan o fotoğrafları silmeyi unuttu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor'da yarışan İsmail Balaban'ın annesi, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesinin ardından Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, Instagram'da nişanlısıyla çekilmiş fotoğraflarını kaldırmıştı. Atakan, facebook hesabındaki fotoğrafları silmeyi unuttu. İşte o kareler...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' yarışmasında iletişim oyununu kazanan İsmail Balaban'ın annesiyle konuşması tartışma yarattı.

"SENİN BİLDİĞİN GİBİ BİR KIZ DEĞİL"

Balaban'ın annesi oğluna telefonda, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" diyerek şok etti. İki kez başpehlivan unvanını alan Balaban, konseyde ise aklının annesinde kaldığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun Ilıcalı da Balaban'a, "İstersen nişanlın Gamze Atakan'la telefonda görüşebilirsiniz" teklifine ise pehlivan, "Annemle görüşmek istiyorum" diyerek, geri çevirdi.

Balaban'ın bu sözlerinden sonra nişanlısı Gamze Atakan ise, hemen profilindeki İsmail Balaban'la fotoğrafını kaldırdı. Atakan ayrıca, profildeki nişanlısının baş harfi 'İ' ve beyaz kalp emojisini kaldırıp, sayfasındaki tüm kareleri de sildi.

FACEBOOK PAYLAŞIMLARINI SİLMEYİ UNUTTU

Gamze Atakan, nişanlısıyla çekilmiş pozlarını facebook hesabından da paylaşmıştı. Atakan, facebook'tan paylaştığı fotoğrafları silmeyi unuttu.

İsmail Balaban'ın sevenleri, "İsmail'i Instagram'dan sildin facebook hesabından da sil" diyerek Gamze Atakan'ı mesaj yağmuruna tuttu. Gamze Atakan'ın facebook hesabında, "İsmail Balaban ile nişanlı" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Gamze Atakan'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun olduğu da ortaya çıktı.

İşte Gamze Atakan'ın silmeyi unuttuğu o kareler...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

İsmail Balaban Güreş kariyeri

• 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

• 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2014 Kırkpınar ikinciliği

• 2015 Kurtdereli ikincliği

• 2016 Kurtdereli üçüncülüğü

• 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Kaynak: Snob Magazin

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