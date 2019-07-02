İşletmeler garantili SEO konusunda dikkatli olmalı

İşini internet ile büyütmeye odaklanan markaların ve işletmelerin doğru kişi ve kuruluşlar ile çalışması hedeflere daha kolay ulaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Dijital kanallardan iş hacmini büyütmek ve yeni müşterilere ulaşmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, arama motoru optimizasyonu ve sosyal medya kullanımı ile internette görünürlüklerini artırmaya önem vermesi ile birlikte dijital pazarlama yatırımları önemli ölçüde yükselişe geçti.

SEO uzmanı, sosyal medya uzmanı veyatam destek veren dijital reklam ajanslarından hizmet alma talebinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Dteks SEO Koordinatörü Eray Caka, işletmelerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak uzman ya da ajans ile çalışmak için bu alanda hizmet veren firmaların referanslarını görülmesi gerektiğini belirtti.

Eray Caka "Etkili çalışan pazarın lideri konumundaki firmaların verdikleri hizmet ve sağlayabilecekleri katma değer karşılığında aldıkları danışmanlık ücretleri yüksek olduğundan küçük ve orta ölçekteki işletmeler doğal olarak daha küçük SEO ve sosyal medya firmalarını tercih ediyor. Bu durum da gerek arama motoru optimizasyonu gerekse de sosyal medya yönetimi konusunda yeni müşteriler kazanma, satış ve karlılığı artıracak nitelikte gelişmek isteyen firmalara hizmet alacakları firmayı seçerken daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İşletmeler tehlikenin farkında olmayabilir

Arama motoru optimizasyonu (SEO) alanında işletmelerin web sitesini Google'da birinci sayfaya getireceklerini garanti eden reklamlar çıkararak müşteri kazanmayı amaçlayan firmaları dikkat çeken Eray Caka, "Arama motorunda birinci sayfa garantisi veren şahısların ya da firmaların kendi web siteleri ilk sıralarda gözükmüyor. Bu durumu fark edemeyen işletmeler bırakın web sitelerinin ilk sıraya çıkmasını arama sonuçlarından tamamen kaldırılabilecekleri bir durum ile karşı karşıya kalabilecekleri hileli çalışmalara maruz kalabilirler. Google'ın da arama motoru optimizasyonu konusunda belirttiği gibi birinci sayfa garantisi yok. Bundan dolayı arama motorunda ilk sayfa garantisi veren kişi ve kuruluşlara karşı dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler