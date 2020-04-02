İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir?
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İşler Güçler, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Star, Güncel

İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir?

Yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana bağlayan İşler Güçler tekrar ekrana geliyor. Peki, İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir? İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşte İşler Güçler hakkında merak edilenler…

02.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:24
İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir?

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in başrollerini paylaştığı, Star TV'nin fenomen dizisi 'İşler Güçler', artık tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler için İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir gibi konuları mercek altına aldık.

İŞLER GÜÇLER NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir.Yaz sezonunun sonlarına doğru biteceği söylentilerine rağmen gelen yoğun ilgiyi dikkate alan Star TV yönetimi 2012 yaz sezonunun bitmesiyle dizinin 2012 - 2013 yayın yılında da yayınlanmaya devam edeceğini açıklamıştır. Ve dizinin son bölümü "4 Haziran 2013"te yayınlanarak final yapmıştır.

İŞLER GÜÇLER KONUSU NEDİR?

3 yakın arkadaş kendi filmlerini çekmeye karar verir, ama hiç paraları yoktur! İşler Güçler, kariyerlerinde farklı noktalardaki üç oyuncunun, birlikte bağımsız bir film çekebilmek için girdikleri kısır döngünün trajikomik hikayesini konu ediyor. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz muhteşem filmlerini çekme hayalleri kuran, ve gerekli parayı toplamak için istemeyerekte olsa 'Meslek Hikayeleri' adlı belgesel-programda sunuculuk yapan üç aktördür. Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken, kendisini terketmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.

İŞLER GÜÇLER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Star TV
Perşembe günü
Saat: 20.00

İŞLER GÜÇLER OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural/ kendisi

Murat Cemcir/ kendisi

Sadi Celil Cengiz/ kendisi

Hürriyet Özkılıç/ Melek (Ahmet Kural'ın Menajeri)

Salih Bilen/ Resepsiyonist Mesut

Yeliz Şar/ Tülay (Murat Cemcir'in Menajeri)

Murat Akkoyunlu/ Şenol Baytar/ Çorapçı

Ceren Moray/ Zehra Cengiz

Nazlı Tosunoğlu/ Sadi'nin Halası

Şinasi Yurtsever/ Yapımcı Hakkı

Burak Satıbol/ Salih Abi

Gaye Gürsel/ Feride Gansız

Korhan Herduran/ Vedat

Yılmaz Gruda/ Rüstem Abi

Açalya Samyeli/ Danoğlu Zeynep Şimşek

Melike Emiroğlu/ Aşkın Özdemir

Arzu Oruç/ Hale

Berna Koraltürk/Pınar

Ayhan Taş/ Antrenman Koçu Münir

Ahmet Dursun/ Boomcu Onur

Barış Yıldız/ Tekin Fırtına

Yakup Yavuz/ Sarıyıldız Özgür Bal

Adnan Şur/ Osman Taşçelik

Ezgi Asaroğlu/ Aslı Baytar

Murat Serezli/Volkan Atçıl

Büşra Pekin/ Ecevit Tersyatan

Tuğçe Kurşunoğlu/ Serpil

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