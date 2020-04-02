İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir?
Yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana bağlayan İşler Güçler tekrar ekrana geliyor. Peki, İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir? İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşte İşler Güçler hakkında merak edilenler…
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in başrollerini paylaştığı, Star TV'nin fenomen dizisi 'İşler Güçler', artık tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler için İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir gibi konuları mercek altına aldık.
İŞLER GÜÇLER NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?
İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir.Yaz sezonunun sonlarına doğru biteceği söylentilerine rağmen gelen yoğun ilgiyi dikkate alan Star TV yönetimi 2012 yaz sezonunun bitmesiyle dizinin 2012 - 2013 yayın yılında da yayınlanmaya devam edeceğini açıklamıştır. Ve dizinin son bölümü "4 Haziran 2013"te yayınlanarak final yapmıştır.
İŞLER GÜÇLER KONUSU NEDİR?
3 yakın arkadaş kendi filmlerini çekmeye karar verir, ama hiç paraları yoktur! İşler Güçler, kariyerlerinde farklı noktalardaki üç oyuncunun, birlikte bağımsız bir film çekebilmek için girdikleri kısır döngünün trajikomik hikayesini konu ediyor. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz muhteşem filmlerini çekme hayalleri kuran, ve gerekli parayı toplamak için istemeyerekte olsa 'Meslek Hikayeleri' adlı belgesel-programda sunuculuk yapan üç aktördür. Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken, kendisini terketmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.
İŞLER GÜÇLER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Star TV
Perşembe günü
Saat: 20.00
İŞLER GÜÇLER OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural/ kendisi
Murat Cemcir/ kendisi
Sadi Celil Cengiz/ kendisi
Hürriyet Özkılıç/ Melek (Ahmet Kural'ın Menajeri)
Salih Bilen/ Resepsiyonist Mesut
Yeliz Şar/ Tülay (Murat Cemcir'in Menajeri)
Murat Akkoyunlu/ Şenol Baytar/ Çorapçı
Ceren Moray/ Zehra Cengiz
Nazlı Tosunoğlu/ Sadi'nin Halası
Şinasi Yurtsever/ Yapımcı Hakkı
Burak Satıbol/ Salih Abi
Gaye Gürsel/ Feride Gansız
Korhan Herduran/ Vedat
Yılmaz Gruda/ Rüstem Abi
Açalya Samyeli/ Danoğlu Zeynep Şimşek
Melike Emiroğlu/ Aşkın Özdemir
Arzu Oruç/ Hale
Berna Koraltürk/Pınar
Ayhan Taş/ Antrenman Koçu Münir
Ahmet Dursun/ Boomcu Onur
Barış Yıldız/ Tekin Fırtına
Yakup Yavuz/ Sarıyıldız Özgür Bal
Adnan Şur/ Osman Taşçelik
Ezgi Asaroğlu/ Aslı Baytar
Murat Serezli/Volkan Atçıl
Büşra Pekin/ Ecevit Tersyatan
Tuğçe Kurşunoğlu/ Serpil