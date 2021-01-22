İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı
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İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı

22.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:53
İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı

Başkentte 3 ay önce evinin penceresinden dışarıyı izleyen Murat Özçelik'i silahla öldürdüğü iddia edilen ancak suçu 18 yaşından küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı, polisin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

Başkentte 3 ay önce evinin penceresinden dışarıyı izleyen Murat Özçelik'i silahla öldürdüğü iddia edilen ancak suçu 18 yaşından küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı, polisin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Özçelik'in (26) 3 ay önce Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinin penceresinden dışarıyı izlerken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesine yönelik inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, Özçelik'in husumetlisi olan Demircan Y. (20) ve yeğeni İsmail Y'nin (15) de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsmail Y, ifadesinde, Suriye uyruklu bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıkları sırada yanlarına gelen köpeklere tüfekle ateş açtığını, bu sırada saçmaların penceredeki Özçelik'e isabet ettiğini söyledi.

Demircan Y. ise olay sırasında evinde olduğunu, yaşananlardan haberinin bulunmadığını iddia etti.

Bunun üzerine İsmail Y. tutuklandı, Demircan Y. ve diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Y'nin ifadesinin tutarsızlığı üzerine soruşturmayı genişletti.

Detaylı araştırmalar sonucu Özçelik'in daha önce Demircan Y'yi darbettiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Özçelik'in evi ile Demircan Y'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 816 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda Özçelik'in evinin yakınında sol farı yanmayan plakasız minibüs tespit edildi. Cinayet tarihinde Demircan Y'nin söz konusu minibüsle Özçelik'in evinin bulunduğu bölgeye, olayın ardından da yeğeni İsmail Y'nin yaşadığı eve gittiği belirlendi.

Demircan Y'nin daha önce kendisini darbeden Özçelik'i öldürdüğü ardından ailenin de onayını alarak daha az ceza alacağı düşüncesiyle İsmail Y'nin suçu üstlenmesini sağladığı ortaya çıktı. Demircan Y'nin, yeğenine "Suçu sen üstlen, cezaevinde biz sana bakarız." dediği öğrenildi.

Operasyonla yeniden gözaltına alınan Demircan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsmail Y'nin de olaydan sonra karıştığı farklı bir kavga nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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