İslamdağ-Beyceli-Fizme Grup yolu sıcak asfalta kavuşuyor
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İslamdağ-Beyceli-Fizme Grup yolu sıcak asfalta kavuşuyor

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile alt temel zayıf zemin çalışmasına başlanan İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolunda incelemelerde bulundu.

İslamdağ-Beyceli-Fizme Grup yolu sıcak asfalta kavuşuyor
22.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:16

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile alt temel zayıf zemin çalışmasına başlanan İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolunda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Beyceli-Fizme arasında heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bu yolda Ramazan Bayramı'nda hemen sonra sıcak asfalt çalışmasının başlayacağının müjdesini verdiler.

Yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolunun İslamdağ-Beyceli arasında olan birinci etaptaki çalışmaların yüklenici firma tarafından aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Daha önce tamamlanmış olan İslamdağ-Beyceli arasındaki yolda da bayram sonrasında hemen sıcak asfalt dökümünü başlanılacak. Toplamda 11 km olan bu yolun çalışması temmuz ayının sonuna kadar tamamı asfaltlanmış bir şekilde bitirilmiş olacak. Bölgemizde önemli mahallelere ulaşımın sağlandığı ana grup yollarından bir tanesi bu hizmetin hayata geçirilmesi ile birlikte bölge halkımızda bir memnuniyet oluşacaktır. Ben vatandaşlarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmeti ilçemize sunduğu için çok teşekkür ediyorum ve çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise İslamdağ, Beyceli ve Fizme Mahallelerinin Büyükşehirin grup yolları arasındaki geciken ve bu anlamda yoğun nüfusu olan bölgeye inşallah bayramdan sonra sıcak asfalt çalışmasının başlayacağını ifade ederek, "Bu güzergahta İslamdağ'dan 5 kilometre müteahhit firma tarafından çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi de Fizme sınırından çalışmasına başlayacak. Burada bir heyelan bölgesi var. İslamdağ-Korgan yolunu ayrı tutarak burada ayrı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Beyceli, Fizme ve İslamdağ güzergahı Fatsa'dan İslamdağ arasındaki karayolları çalışması bütünleştiğinde bu havzanın yolu ile ilgili büyük bir sorunu böylece çözülmüş olacak. Burada çalışmalar çok güzel ve hızlı bir şekilde yürüyor inşallah bayramdan sonraki 1-2 ay içerisinde bu yolun tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece uzun yıllar bölge halkının burada çektiği çile böylece sona ermiş olacak. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ulaşım Daire Başkanlığımıza ivedilikle bu yolun ihtiyacı öngörmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Fatsa Belediye Başkanımız da hakikaten bölgedeki gelişmeleri ihtiyaç noktasındaki tespitleri yakından takip ediyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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