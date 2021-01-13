Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi

13.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:24

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na devlet nişanı takdim etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na devlet nişanı takdim etti.

Çavuşoğlu, Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Cinnah Salonu'nda düzenlenen törende Çavuşoğlu'na "Hilal-i Pakistan" nişanını takdim etti.

Törende, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı.

Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:24:37. #1.14#
title