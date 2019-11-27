İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan
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İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak.

27.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:55
İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan

Ticaret Bakanı , " ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak." dedi.

Pekcan, İslam Kalkınma Bankası'nın 'deki paydaşlarıyla gerçekleştirdiği imza töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkelerini bir arada olduğunu görmenin çok güzel olduğunu ifade ederek, her platformda güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan
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