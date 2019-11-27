İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan

27.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:55

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak." dedi.

Pekcan, İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki paydaşlarıyla gerçekleştirdiği imza töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkelerini bir arada olduğunu görmenin çok güzel olduğunu ifade ederek, her platformda güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA