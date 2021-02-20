İslam dünyasından Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yağdı

İslam dünyasındaki kişi ve kurumlardan, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yayımlandı.

İslam dünyasındaki kişi ve kurumlardan, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yayımlandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook'tan yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a karşı savaş açıldığı ve İslam aleminin en ağır istismar biçimleriyle karşılaştığı bir dönemde iyi bir önder olarak doğduğunu ifade etti.

"Üstad, Müslümanların kalbinde sevginiz ne kadar büyük. Kaç genç Allah'ın sözlerini öğrenerek elinizde büyüdü?" ifadelerine yer veren Karadaği, Saraç'ı uzun yıllardır tanıdığını ve kendisinden istifade ettiğini belirtti.

Karadaği, "hidayet rehberi, hayır ekseni ve ilim adamı" olarak nitelendirdiği Saraç'ın İslam hukuku ile hakikati, içtihadı ile düşünceyi birleştirdiğini ve İslami ilimlerde bir derya olduğunu vurguladı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."

Hindistanlı alim ve düşünür Selman el-Hüseyni en-Nedvi, sosyal medya hesabında Saraç için yayınladığı görüntülü mesajında, "Büyük alim, davet adamı, muhaddis, müfessir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç'ın üzücü vefat haberini aldık. Saraç, bir ıslahatçı, eğitmen ve azim sahibi bir kişilikti." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet Muhammed Reşid el-Mikati, yayımladığı taziye mesajında, büyük İslam dünyası alimlerinden Saraç'ın yeryüzündeki hidayet imamlarından ve önde gelen din adamlarından olduğunu belirtti.

Saraç'ın İslami ilimlerde güvenilir bir kaynak olduğunu ifade eden Mikati, Türkiye'de iz bırakan önemli bir mürşit olduğunu da söylediği Saraç'a Allah'tan rahmet diledi.

Moritanyalı alim ve Moritanya'daki Tekvin Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan ed-Dedo, yayımladığı taziye mesajında fıkıh ve hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla Türk halkına ve İslam alemine baş sağlığı diledi.

Ayrıca Saraç'ın ailesi, yakınları, talebeleri ve tüm sevenlerine sabır dileyen Dedo, "Allah'tan Saraç'ı salihlerin derecesine yükseltmesini, peygamberler, sıddıklar ve şehitlere komşu olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin önde gelen alimlerinden Usame er-Rıfai, yayımladığı mesajda, Saraç'ın vefatı dolayısıyla Türk halkı ve tüm İslam ümmetine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm sevdiklerine de sabır diledi.

Rıfai, "Allah'tan onu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennetinin en yüksek makamlarına koymasını niyaz ederim." ifadelerine yer verdi.

Lübnan İslam Birliği Derneği

Lübnan İslam Birliği Derneği'nden yayımlanan taziye mesajında, Türk halkına, Diyanet İşleri Başkanlığına, tüm alimlere, Saraç'ın ailesi, yakınları ve talebelerine başsağlığı dilendi.

Mesajda, "Allah'tan onun kabrini nurla doldurmasını, genişletmesini, sıddıklar, şehitler, ve salihlere refik etmesini niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İslam ve Arap toplumlarına özellikle Türk halkına büyük alim Muhammed Saraç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Saraç'ın ümmetin ve Türk milletinin önde gelen alimlerinden olduğu, hayatını İslam'a, Müslümanlara ve Filistin davasına hizmet için sarf ettiği vurgulandı.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a ve başta Filistin davası olmak üzere Müslümanların davalarına hizmet odaklı bir yaşam geçirdiği belirtildi.

Mesajda, "İslam ümmetine, Türk halkına, Saraç'ın ailesine, talebelerine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas

Filistin'deki Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın büyük alim Muhammed Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilediğini belirtti.

Zuhri, "Saraç, önde gelen hadis alimlerindendi. Filistin'in tek bir karış toprağından vazgeçilmesinin caiz olmadığı yönünde fetva vermiştir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

İhvan

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) Saraç'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, Türk devleti ve halkına, Saraç'ın ailesi, yakınları, talebeleri ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Saraç'ın, İslam'a hizmete, Allah'a davete, neslin terbiyesine ve başta Filistin davası olmak üzere Müslümanların tüm dünyadaki davalarına desteğe adanan bir hayat yaşadığı belirtildi.

İngiltere'deki İslami sivil toplum kuruluşu "Suffah Foundation"nın Facebook hesabından yayımlanan taziye mesajında, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın Osmanlı dönemi din alimlerinden Muhammed Zahid Kevseri'nin son öğrencilerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İstanbul'da faaliyet gösteren Şerif İlim Akademisinden yapılan açıklamada, Türk alim Saraç için başsağlığı dilenerek, "İmanla ve Allah'la dolu bir kalp, Allah ondan razı olsun. Allah'tan onu rahmetiyle kuşatmasını, ona mağfiret etmesini, kabrini genişletmesini ve ebedi cennetine sokmasını, ailesine ve yakınlarına sabır vermesini niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly