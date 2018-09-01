İslahiyeli Çiftten Atadan Kalma Yöntemle Ekmek Üretimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bulgaristan göçmeni Mine ve Ömer Emek çifti, ekşi mayayla yaptıkları "muhacir ekmeği" geleneğini sürdürüyor.



Mine ve Ömer Emek'in dedeleri 125 yıl önce Bulgaristan'ın Osmanpazarı ili Eski Cuma ve Şumnu ilçelerinden göç ederek Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'ne yerleşmiş. Kendilerine bu nedenle bölgede "Muhacirler" denen aile, 2 yıldır dedelerinden öğrendikleri ve bölge insanının "muhacir ekmeği" dediği ekmeği yapmaya devam ediyor.

Hatay-Hassa karayolu üzerinde bulunan fırınlarında, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, uzun süre bayatlamayan ve 10 gün süreyle tazeliğini koruyan ekmeği, odun ve bağ çubuğuyla pişiren Mine Emek'e bir kurumda çalışan eşi de hafta sonları destek oluyor.

Mine ve Ömer Emek çifti, evlerinin önündeki fırında günlük 150 ekmek yapıyor ve 2 lira 50 kuruştan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Mine Emek (42), çok talep gören ekmeğin tam buğday unu ve kepek katılarak kendi ekşi hamuruyla hazırlandığını belirterek, 4 saat mayalanmaya bırakılan hamurun 1'er kilogramlık yumaklara bölünerek ekmeğe dönüştüğünü ve fırında 25 dakika pişirildiğini anlattı.

Ekmeğin yapımında hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını dile getiren Mine Emek, "10 gün, dolapta saklarsanız da 1 ay tazeliğini koruyor." dedi.

Mine Emek, günlük hazırladıkları ekmekleri ilçe merkezi, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Kırıkhan ve İstanbul'a da tanıdıklar aracılığıyla veya kargoyla gönderdiklerini ifade etti.

Fırının müşterisi Hamza Kölemen ise sürekli buradan ekmek aldığını belirterek, tam buğdaydan yapıldığından sağlıklı olduğunu ve uzun süre bayatlamadığını kaydetti.