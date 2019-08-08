İslahiye OSB yeni yatırımcılarını bekliyor

08.08.2019 16:30

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi Bölge (OSB) yeni yatırımcılarını bekliyor.

İslahiye OSB Bölge Müdürü Mustafa Kemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında 3. derece teşvik kapsamında kurulan İslahiye OSB'nin yapılan 10 milyon liralık altyapı yatırımının ardından üretim için gün saydığını belirtti.

Güneş, İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 857 dönüm arazide kurulu bulunan OSB'nin 73 adet sanayi parselinden 35 firmaya tahsisin gerçekleştirildiğini, 2019 yılı sonuna kadar, hidrofil pamuk, kağıt, gıda ve tekstil firmalarından üç yatırımcının üretime geçmesinin planlandığını kaydetti.

Doluluk oranın 2020 yılı sonunda yüzde 70'e çıkarmayı planladıklarını söyleyen Güneş, yatırımcıları İslahiye OSB'ye çağırdı.

OSB, kuruluş olarak, yüzde 40'ı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi yüzde 40'ı İslahiye Ticaret Odası ve yüzde 20'si İslahiye belediyesi ortaklığından oluşuyor.

Kaynak: AA