İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Alayı Komutan Vekili Tankçı Albay Sermet Mercan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Vural, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kurtuluş günü kutlayan ve gençlere seslenen Vural, kıt imkanlarla atalarımızın bu toprakları kurtardıklarını unutmayın çağrısında bulundu.

Törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando takımının çaldığı marşlarla sona erdi.