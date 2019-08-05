İslahiye'de yaz kuran kursu öğrencilerine yönelik seminer

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Mahremiyet Bilinci", "Çevre Ahlakı" ve"Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminerler gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il ve bağlı ilçelerde yürütülen "Biz Bir Aileyiz - Çocuk" projesi kapsamında İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Mahremiyet Bilinci", "Çevre Ahlakı" ve"Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminerler gerçekleştirildi.

İslahiye'de Altınüzüm ve Fevzipaşa mahalleleri ile ilçe merkezindeki iki mahallede düzenlenen toplam dört seminere bin 800 öğrenci katıldı.

Seminerlere konuşmacı olarak İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunç ile müftülük görevlileri Ayşe Nihal Alçı ve Selçuk Eren katıldı.

Mahalle camileriyle, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerlerde konuşmacılar kurs öğrencilerine, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiği dile getirilirken, sigara bağımlılığı ve internet bağımlılığına dikkati çekildi.

Çevre ahlakıyla mahremiyetin çok önemli bir konu olduğu değinilen seminerde herkesin bir özeli olduğu bu doğrultuda kendilerine ait olmayan, başkalarına ait özel eşyaları izinsiz kullanmamaları gerektiğine de değinildi.

Seminerler sonunda kurs öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA