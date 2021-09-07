İslahiye'de "Umut Çocuk Oyun Parkı" törenle açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Sosyalben Vakfı tarafından yapılan "Umut Çocuk Oyun Parkı" açılışı törenle yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Sosyalben Vakfı tarafından yapılan "Umut Çocuk Oyun Parkı" açılışı törenle yapıldı.

İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki ilkokula Sosyalben Vakfı tarafından yapılan çocuk oyun parkı, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Vakıf kurucusu Ece Çifti'nin katılımıyla açıldı.

Çiftçi, salgın boyunca okullarında, arkadaşlarıyla kısıtlı vakit geçirebilen çocukların tekrar okullarına ısınması ve eğlenerek aidiyet kazanmaları için Umut Parkları'nın onlara okula dönüş döneminde en güzel hediye olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Vural da katkılarından dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek