İslahiye'de Uçurtma Şenliği
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokulu öğrencilerince uçurtma şenliği düzenledi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokulu öğrencilerince uçurtma şenliği düzenledi.
İslahiye 13 Kasım Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci, sınıf öğretmeni İbrahim Halil Karahan danışmanlığında Beyler Mahallesi'ndeki yeşil alanda uçurtma şenliği düzenledi.
Öğrenciler, uçurtmalarını gökyüzünde adeta dans ettirdi. Öğrencilerin doyasıya eğlendikleri anlar drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA