İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi
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İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi

İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Adana-Elazığ-Malatya tren seferlerinin başlaması vatandaşları memnun etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Adana-Elazığ-Malatya tren seferlerinin başlaması vatandaşları memnun etti.

Hem ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor.

Fevzipaşa Tren Garı'na gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle alındıkları Fırat Ekspresi ile seyahatlerine başladı.

Fırat Ekspresi, Fevzipaşa Tren Garı'nda personel tarafından telsizle "hoş geldiniz" anonsuyla karşılandı.

Vatandaşlar ise tren seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi
İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi
İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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