İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Adana-Elazığ-Malatya tren seferlerinin başlaması vatandaşları memnun etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Adana-Elazığ-Malatya tren seferlerinin başlaması vatandaşları memnun etti.

Hem ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor.

Fevzipaşa Tren Garı'na gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle alındıkları Fırat Ekspresi ile seyahatlerine başladı.

Fırat Ekspresi, Fevzipaşa Tren Garı'nda personel tarafından telsizle "hoş geldiniz" anonsuyla karşılandı.

Vatandaşlar ise tren seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek