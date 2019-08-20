Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü

20.08.2019 17:31

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.A idaresindeki 31 B 4600 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm mevkisinde Suriye uyruklu Muhammed Salim (32) yönetimindeki 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: AA