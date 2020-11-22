İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması
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İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması

22.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:34

İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10: 00 'da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuluyor.

İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması

GAZİANTEP - Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10: 00 'da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuluyor.

Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10: 00 'da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuluyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 20: 00 itibari ile devreye giren sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın sabah saat 10: 00 'a kadar süreceği belirtildi.

İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması
İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması
İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması
İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL

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