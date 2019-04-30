İslahiye'de Öğrenciler Yararına Kermes

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Şefkat Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince öğrenciler yararına kermes açıldı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sebze Pazarı'nda kurulan ve 3 gün sürecek kermes hakkında bilgiler veren dernek başkanı Bilal Demirci, yılda iki kez periyodik olarak düzenledikleri kermeste, giyim, züccaciye, gıda ve diğer ürünlerin satışından elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için harcanacağını söyledi.

Demirci, kermese destek sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA