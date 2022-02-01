İSLAHİYE'DE EV YANGINI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSLAHİYE'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Alaca Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında çıktı. İnşaat işçisi Bilal Köse'nin evinin yatak odasında çıkan yangın, kısa sürede diğer odalara da sıçradı. Yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İSLAHİYE'DE EV YANGINI

İSLAHİYE'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bilal Köse, İtfaiye, İnşaat, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title