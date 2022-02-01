İSLAHİYE'DE EV YANGINI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Alaca Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında çıktı. İnşaat işçisi Bilal Köse'nin evinin yatak odasında çıkan yangın, kısa sürede diğer odalara da sıçradı. Yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.