İslahiye'de Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Buluşması Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Koçcağız Mahallesi Muhtarlığı için yarışan adaylar, birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşmasında bir araya geldi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, kırgınlıklıkları gidermek üzere, birlik beraberlik ve kardeşlik buluşması düzenlendi.

Muhtarlıkta gerçekleştirilen programa, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.



Kaymakam Kotan, birlik ve beraberliğin önemini belirtti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Vural, seçimlerin huzurla bitmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hep birlikte hizmete odaklandıklarını söyledi.

İlçe Müftüsü Yıldırım da küslük, dargınlık ve kırgınlığın topluma bir fayda getirmeyeceğini, aksine o toplumu geriye götüreceğini belirterek, toplum, mahalle ve fertler olarak kardeşçe yaşamak gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Kotan ve Yıldırım, cami ve lojman yapımındaki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı mahalle muhtarı Halil Akkaya'ya teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA