İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği

İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesindeki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İslahiye ilçesindeki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Okul başarısını etkileyen okul yönetimi, akran, aile, öğretim yöntem ve teknikleri ile aile gibi faktörlerde iyileştirme ve geliştirme sağlayarak kentte akademik başarı oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılması amaçlanan işbirliğinin protokolü, Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy ile okul müdürü Bayram Telli arasında imzalandı.

Prof. Dr. Paksoy, fakülte olarak projeyi önemsediklerini belirterek, bu projede yer almaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Okul Müdürü Telli de protokolün hayırlı olmasını diledi.

İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:39:04. #1.16#

title