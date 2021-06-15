İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU
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İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 57 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz salyangozu olarak da bilinen 'Ammonit' fosili bulundu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 57 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz salyangozu olarak da bilinen 'Ammonit' fosili bulundu.

İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Ağabey Mahallesi yakınlarında yapılan yol genişletme çalışması sırasında salyangoz fosili bulundu. Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Fosili inceleyen İslahiye Belediyesi Arkeoloğu Mustafa Kemal Şahin, deniz salyangozu fosilinin ender bulunan tür olduğunu belirterek, "Bu fosil Ağabey Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bulunmuş olması bölgenin daha önce sular altında olduğu göstermektedir. Fosilin 57 milyon yıl ve daha öncesinde bu bölgede yaşayan 'Ammonit' adı verilen deniz canlısına ait olduğu sanılmaktadır" dedi.

İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU
İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU
İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU
İSLAHİYE'DE 57 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİL BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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