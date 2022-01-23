İslahiye Belediye Başkanı Vural, kardan kapanan sınır karakolunun yolunu açtı
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, rahatsızlanan kepçe operatörünün yerine geçerek kardan kapanan sınır karakolunun yolunu açtı.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, rahatsızlanan kepçe operatörünün yerine geçerek kardan kapanan sınır karakolunun yolunu açtı.
İslahiye'de, kar yağışı nedeniyle kapanan sınır karakolunun yolunu açmak için kepçe yönlendirildi.
Yol açma çalışmaları sırasında rahatsızlanan kepçe operatörü, bölgedeki jandarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bunun üzerine Belediye Başkanı Vural, kepçenin direksiyonuna geçerek sınır karakolunun yolunu açtı.
Vural, acil işi olmayanların olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmamalarını istedi.