İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021?

Belirli süre ile İŞKUR'da çalışarak gelir elde etmek isteyenler, İŞKUR'un ilanlarını yakından takip ediyor ve ilanlar hakkında detayları araştırıyor. İlanlar hakkında ayrıntılar merak edilirken İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021 gibi konular araştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere birçok bakanlık bünyesinde TYP alımı yapılıyor. İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi yayınlanırken, İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021?

İŞKUR TYP OKUL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

İŞKUR üzerinden alımlar için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

TYP İLE ÇALIŞACAK PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif ediliyor. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve '"ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP İLE ALINAN PERSONELİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP'de haftalık çalışma süresi 45 saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.