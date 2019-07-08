İŞKUR, Muş'ta 3 bin kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, bugüne kadar kentte 3 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

İŞ-KUR desteğiyle Bulanık ilçesinde açılan tekstil atölyesinde incelemelerde bulunan Taylan, bölgede kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

İlçede nisan ayında üretime başlayan fabrikada 50 kişinin İŞKUR desteğiyle istihdam edildiğini belirten Taylan, başka alanlarda da istihdam garantili kursların devam ettiğini aktardı.

İŞKUR'un sadece meslek edindirme faaliyeti yürütmediğini, işverenlere de önemli katkılar sağladığını kaydeden Taylan, Muş'ta İŞKUR desteklerinden yaklaşık 500 iş yerinin yararlandığını, 3 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını vurguladı.

Taylan, yaptıkları desteklemelerden dolayı aylık 5 milyon lira ödeme yaptıklarının aktardı.

İŞKUR desteğiyle işe giren 4 çocuk annesi Serminaz Cengiz, 4 ay önce tekstil atölyesinde çalışmaya başlayarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Hediye Yeşilkaya ise, atölyede çalışarak kredisini ödediğini belirterek, kendilerine çalışma imkanı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA