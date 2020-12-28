İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak
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İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak

28.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:23
İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere kendi için sağladığı hibe desteğinden faydalanan engelli Mustafa Sıtkı Ataş, 59 bin TL'lik hibe desteği ile Koçarlı ilçesinde büyükbaş hayvancılık yaparak kendi işinin sahibi olacak.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere kendi için sağladığı hibe desteğinden faydalanan engelli Mustafa Sıtkı Ataş, 59 bin TL'lik hibe desteği ile Koçarlı ilçesinde büyükbaş hayvancılık yaparak kendi işinin sahibi olacak.

İŞKUR engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi adına gerçekleştirdiği hibe desteği projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan engelli Mustafa Sıtkı Ataş projeden yararlandı. İlçede büyükbaş hayvancılık yapacak olan Ataş ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Mustafa Sıtkı Ataş kardeşimizin projesi genel müdürlüğümüz tarafından kabul edildi. Kendisi 59 bin liralık hibe desteği ile Koçarlı'da büyükbaş hayvancılık yapacak. Azmi ve projemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hibe desteği alarak kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Kendi işinin patronu olacağı için sevinçli olduğunu dile getiren engelli Mustafa Sıtkı Ataş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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