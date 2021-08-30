Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
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Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Dolma Turşu ve Çilek Festivali'nde yapılan yöresel yemek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Dolma Turşu ve Çilek Festivali'nde yapılan yöresel yemek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İskilip Belediyesi tarafından 2. Dolma Turşu ve Çilek Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada İskilip dolması, yırtma aşı, su kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, "Çorum'da yapmış olduğumuz ulusal yemek yarışmamızın ardından yöresel tatlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayede bu tarihi ilçemizin yöresel yemeklerini tanıttık. Yarışmanın düzenlenmesinde bize her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Ali Sülük'e teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri üyesi Eyüp Kemal Sevinç ise ilçenin özel yemeklerinin ön plana çıkmasını sağladığını belirterek, "Özellikle İskilip dolması kendisini ispat etmiş ve ünü duyulmuş bir yemek. Bunun daha fazla tanıtımının yapılması lazım. Diğer yemeklerden su kabağı çok lezzetli. Bunu da herkese tanıtmak lazım. Her yemeğin hikayesi var. İskilip'in yemeklerinin yanı sıra çok güzel ürünleri de var" ifadesini kullandı. - ÇORUM

Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Son dakika: Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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