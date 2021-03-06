İskilip'te korona virüs denetimleri arttı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren ülke genelinde kontrollü normalleşme sürecine girilirken Çorum'un İskilip ilçesinde de denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayılarına göre yapılan değerlendirmede Çorum'un orta risk grubu içerinde yer aldığını hatırlatan İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, "Bu sayede tedbirler gevşetiliyor ve ilçemiz büyük bir avantaj sağlıyor. Çok dikkatli olmalıyız, tedbirlere uyulmazsa avantajlı durumumuzu kaybedebiliriz. Salgınla mücadele sadece devletin ve kamu görevlilerinin tek başına yapabileceği bir mücadele değil. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının, odaların, özel sektörün ve en önemlisi de tek tek vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Kontrollü normalleşme sürecinde, bütün kesimlerin aktif katılımıyla denetimleri artırıyoruz. Yeni dönemde çok daha özenli davranmalıyız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı