İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
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İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

11.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:56
İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, ilçe kaymakamı Muharrem Eligül'ün talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Sosyal Destek ekiplerince ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, ilçe kaymakamı Muharrem Eligül'ün talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Sosyal Destek ekiplerince ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

İlçe kaymakamlığı'ndan Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın daha çok biraraya geleceği düşünüldüğünde maske takmanın önemi daha da artacaktır. Halkımızı maskelerini kurallara uygun olarak, ağız ve burunlarını tam kapatacak şekilde takmaya davet ediyoruz" denildi. - ÇORUM

İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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