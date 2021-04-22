İSKİ İstanbul su kesintisi: 22 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Nisan Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
22 NİSAN PERŞEMBE SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.04.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.04.2021 00:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.04.2021 08:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.04.2021 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.04.2021 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 22.04.2021 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]