İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! 11 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 11 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 11 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul'da kuraklık tehlikesinin ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranları merak ediliyor. Son rapora göre İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yüzde 44,70'e yükseldi. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,20, Terkos'ta yüzde 42,87, Sazlıdere'de yüzde 20,86, Alibey'de yüzde 51,99, Büyükçekmece'de yüzde 46,64, Ömerli'de yüzde 50,29, Darlık'ta yüzde 54,55, Elmalı'da yüzde 51,04, Kazandere'de yüzde 78,34 ve Pabuçdere'de yüzde 21,54 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI?

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %44,99'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,99'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 60,09 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

1 Şubat: Yüzde 41,30

2 Şubat: Yüzde 42,63

3 Şubat: Yüzde 43,45

4 Şubat: Yüzde 43,84

5 Şubat: Yüzde 44,15

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,78

11 Şubat: Yüzde 44,99

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

11 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 50,62

Pabuçdere Yüzde 21,24

Sazlıdere Yüzde 20,97

Büyükçekmece Yüzde 46,64

Alibeyköy Yüzde 51,82

Terkos Yüzde 43,03

Kazandere Yüzde 79,59

Elmalı Yüzde 51,09

Darlık Yüzde 54,44

Istrancalar Yüzde 73,43

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