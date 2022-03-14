İSKİ'den taşkın uyarısı: Dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir

İSTANBUL (DHA) - Aybar kar fırtınası sonrası taşma noktasına gelen barajlar hakkında İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi; " İstanbul'da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir" denildi.

KAZANDERE VE ISTRANCA BARAJI TAMAMEN DOLDU

İSKİ ÖNLEMLERİ ALDI SIRA VATANDAŞTA

Açıklamada taşkın riski vurgulanarak, "İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.