İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!
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İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un baraj doluluk oranını açıkladı. 27 Mayıs tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç olduğu merak konusu oldu. İstanbul'da su kaynaklarının durumu hakkında güncel veriler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar baraj doluluk oranlarını yakından takip etmeye başladı. Özellikle "İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" ve "27 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?" gibi aramalar, su kaynaklarının güncel durumu hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul ve Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

27 MAYIS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Mayıs 2025 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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