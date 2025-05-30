İSKİ-ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 30 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

İSKİ-ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 30 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?
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ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri bu. Yaz aylarının yaklaşması ve yağışların azalmasıyla birlikte, Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu? sorusu gündemde yerini aldı.

İski ve ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? sorusu her geçen gün daha önemli hale geliyor. Başkentte su tüketiminin artması ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi, Ankara'nın baraj rezervlerini doğrudan etkiliyor. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte 30 Mayıs 2025 güncel İstanbul ve Ankara baraj doluluk oranları ve detaylar…

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ-ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 30 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

30 MAYIS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Mayıs 2025 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ-ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 30 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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