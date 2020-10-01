İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı
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İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı

01.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:05
İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı

İskenderun Körfezi'nde 5 kilo 950 gram kokain ele geçirilen gemide, gözaltına alınan 6 mürettebattan 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İskenderun Körfezi'nde 5 kilo 950 gram kokain ele geçirilen gemide, gözaltına alınan 6 mürettebattan 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda, Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25 Eylül'de Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye düzenlediği ve 5 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyon tamamlandı.

Ekipler, gemide 950 gram daha kokain ele geçirdi, kaptanın da aralarında bulunduğu 6 mürettebatı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İskenderun Körfezi'nde 25 Eylül'de bir istihbaratı değerlendiren Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye körfeze girdiği sırada operasyon düzenlemiş, gemide 5 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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