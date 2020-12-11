İşkenceyle öldürülen İtalyan öğrenci cinayetinde Mısır gizli servisi yetkililerine suçlama

İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini adam kaçırma, işkence ve cinayetle suçladı.

İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini adam kaçırma, işkence ve cinayetle suçladı.

Mısır'da sendikalarla ilgili doktora çalışması yapan Cambridge Üniversitesi öğrencisi Giulio Regeni 25 Ocak 2016'da kaybolmuştu. Regeni'nin cesedi 3 Şubat 2016'da Kahire yakınlarında bir yol kenarında bulunmuştu.

28 yaşındaki doktora öğrencisinin bedeninde ağır işkence izlerine rastlanmış, annesi oğlunun cesedini ancak "burnunun ucundan" tanıyarak teşhis edebildiğini söylemişti.

Yıllardır süren soruşturma sürecinde İtalyan makamlar, Mısırlı yetkilileri iş birliğinden kaçınmakla suçluyordu.

Soruşturma sonucunu dün açıklayan Roma Savcılığı, Regeni'nin kaçırılması, işkenceye uğraması ve öldürülmesinden Mısır ulusal güvenlik ajansı yetkilileri Tariq Saber, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi ve Magdi Ibrahim Abdelal Sharif'in sorumlu olduğunu iddia etti.

Mısırlı yetkililerin İtalya'da gıyaplarında yargılanmaları bekleniyor.

Mısır makamları ise güvenlik yetkililerinin sorumlu olduğu iddialarını reddetmiş ve cinayetin suç çetelerinin işi olduğu gibi bir dizi farklı iddiada bulunmuştu. Mısırlı savcılar geçen ay "cinayetin failinin bilinmediğini" belirterek Regeni soruşturmasını durdurmuştu.

İtalyan basınında bugün yer alan detaylara göre, Mısırlı gizli servis görevlileri Regeni'ye 9 gün boyunca sopalar ve bıçaklarla işkence etmekle suçlanıyor.

İtalyan savcıların ifadelerine başvurduğu tanıklardan birinin şu sözleri İtalyan basınında yer aldı:

"Giulio'yu Mısır Ulusal Güvenlik binasında, milli güvenliğe karşı komplo kurduğundan şüphelenilen yabancıların getirildiği 13 numaralı odada gördüm. Demir zincirlerle bağlıydı, yarı çıplaktı ve göğsünde işkence izleri vardı. İtalyanca konuşuyordu, çıldırmış gibiydi. Çok zayıftı."

"İnsan hakları pazarlık konusu edilemez"

Soruşturma sonucunun açıklanmasının ardından Regeni ailesi, İtalya hükümetinden Mısır'a karşı net tavır almasını istedi. Aile, İtalya'nın Kahire büyükelçisini geri çekmesini, Mısır'ı "güvenli olmayan ülke" ilan etmesini ve bu ülkeyle yapılan ticari ve askeri anlaşmaların durdurulmasını istiyor.

Regeni ailesinin avukatı Alessandra Ballarin, "İnsan hakları petrol, silah ve para karşılığında pazarlık konusu edilemez. Bizi yönetenlerin, adaletin takas edilemeyeceğini göstermesini istiyoruz" dedi.

Giulio Regeni'nin annesi Paola Deffendi de dün yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bizi durduramaz. Ailemizin mücadelesi, insan hakları için bir medeniyet mücadelesine dönüştü. Giulio, Mısır'da insan haklarının her gün nasıl ihlal edildiğini tüm dünyaya gösteren bir ayna haline geldi" diye konuştu.