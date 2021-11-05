Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den işkence itirafları: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim

Geçtiğimiz günlerde T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun sorularını yanıtlayan MİT eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Tahincioğlu'nun, "Hep bahsediliyor ama kaba dayak, elektrik vs. gibi yöntemlerden. O yöntemler yok muydu?" sorusuna "Vardı" yanıtını verdikten sonra, "Siz yaptınız mı?" sorusunu da, "Yapmışımdır" ifadesiyle yanıtlamıştı.

"AŞIRI BİR ŞEY YAPMADIK" DEMİŞTİ

İşkence için pişmanlık duymadığını söyleyen Eymür, "Çünkü aşırı bir şey yapmadık" iddiasında bulunmuştu. Eymür, MİT'in eski sorgu üslerinden biri olan Ziverbey Köşkü'nde yapılan işkencelere dair konuşmasında da işkence hakkında, "Başka türlü konuşma imkânı yoksa olabilir. Hâlâ da öyle düşünüyorum. Çünkü çok inatçı tipler var. Başka türlü konuşturmak çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Eymür, Halk TV yayınında Özlem Gürses, Hakan Çelenk, İpek Özbey, İsmail Saymaz, Cengiz Erdinç ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

"ELEKTRİK KULLANMADIM"

İşkencelerle ilgili konuşan Eymür, "Samimi söyleyeyim mi, o kadar çok sorgudan geçtim ki, yaptım dediğim hakikaten yaptım mı yapmadım mı onu da bilmiyorum. Gençken daha şeydim tabii, daha ataktım. Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Elektrik kullanmadım ben, hiçbir zaman. Falakalardır, klasik, attım. İşkence tabii ki suçtur. İşkence, ne kadarı işkence olarak kabul ediliyor, onu şey etmek lazım. Ne işkence olarak kabul ediliyor? Sorguya alınmak bile bir işkence. Gözleriniz kapalı, karanlık bir yerde barınıyorsunuz. Sistemli işkence arada olmuştur, oldu o tip şeyler. Bütün dünya tarihinde var bu işkence, açın bakın Avrupa ülkelerinde yapılan işkencelere. İşkenceden işkenceye fark var." dedi.

"PERİNÇEK'İ HEP HAPİSTE TUTMAK LAZIM"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkındaki 'Amerikan ajanı' iddiasında bir çelişki görmediğini söyleyen Eymür, "Vallahi öyle bir çelişki görmüyorum ben. Ortalığı devamlı karıştırdığı için bence hep hapiste tutmak lazım. O kadar çok kişinin ölümünden mesul ki, o kadar çok. Hep teşhir etti, hep hedef gösterdi. Biz onu Robert Kolej'de bir İngiliz hocanın elinde, İstanbul grubunu yakaladık. Bunlar kayıtlarda olan şeyler" ifadelerini kullandı.

SİYASİ CİNAYETLER İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklamasıyla ilgili konuşan Eymür, "Şimdi terörün, çetelerin çok olduğu dönemde her türlü şeyi beklemek lazım. Ben 25 sene önce söyledim siyasi cinayetlere de tevessül edebilirler diye. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Adalet en önemli şey, adalet işlemediği zaman hiçbir şeyi beklememek lazım." diye konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet