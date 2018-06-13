İşitme Engelliler İçin Umre Ödüllü Yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle umre ödüllü 'Bizim Eller Kur'an Okuyor' projesi kapsamında işitme engellilere yönelik düzenlenen işaret dili ile Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Dini Bilgiler Yarışma Sınavı Sivas İl Müftülüğünde gerçekleşti.

İl Müftülüğünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Dini Bilgiler Yarışması'na katılan işitme engelliler yarışma sonrasında İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u makamında ziyaret etti. Yarışmaya katılan işitme engellileri tebrik eden Müftü Akkuş, "Yüce kitabımızı öğrenmek ve okumak için bütün engelleri aşıp böyle bir cesaret gösterdikleri için yarışmacı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kur'an'ın engel tanımadığını yarışmaya katılan kardeşlerimiz bize bir kez daha göstermiştir" dedi.

Yarışmada erkeklerden Mücahit Harmandalı, hanımlardan Hüsne Ateş il birincisi olarak yine Sivas'ta düzenlenecek olan bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Müftü Akkuş yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim etti. - SİVAS