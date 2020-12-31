İşitme engelli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde işitme engelli R.K. (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sahil Kent Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan işitme engelli R.K.'yi ziyarete gelen yeğeni, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Aderese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle apartmanın 4'üncü kat penceresine çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdiklerinde R.K'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

R.K'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R,K'nın ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

Yakınları, içeride ağır bir kokunun olduğunu, R.K'nın birkaç gün önce ölmüş olabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL